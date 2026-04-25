25 апреля 2026 в 19:54

Пушилин рассказал, какую часть Донбасса контролируют ВСУ

Пушилин: ВСУ контролируют не более 17% Донбасса

Денис Пушилин Фото: Сергей Петров/NEWS.ru
ВСУ контролируют 15–17% Донбасса, заявил ТАСС глава ДНР Денис Пушилин. Минобороны РФ не комментировало эту информацию.

На сегодняшний момент можно говорить о том, что [на] 15–17% противник контролирует территории Донбасса, — сказал Пушилин.

Ранее глава ДНР сообщил, что часть канала Северский Донец — Донбасс, работу которого нарушили украинские войска, после освобождения придется фактически строить заново. По его словам, регион уже начал закупать насосы и оборудование.

Кроме того, Пушилин отметил, что жителей ДНР, лишившихся жилья в селах, которые не планируется восстанавливать, переселят в более крупные населенные пункты. Он добавил, что им предоставят компенсационное жилье.

13 апреля глава ДНР заявил, что Вооруженные силы РФ продолжают охват Константиновки в Донецкой Народной Республике. Он указал, что бои идут в районе Новодмитровки, Ильиновки и Долгой Балки. Министерство обороны России не комментировало эту информацию.

