Вооруженные силы РФ продолжают охват Константиновки в Донецкой Народной Республике, сообщил глава региона Денис Пушилин. По его словам, которые передает ИС «Вести», бои идут в районе Новодмитровки, Ильиновки и Долгой Балки.

На Константиновском направлении продолжаются бои в районе Новодмитровки, Ильиновки и Долгой Балки, продолжается охват самой Константиновки. В самом населенном пункте продолжаются бои в районе промзоны, в районе ж/д вокзала, а также в южной и восточной частях города, — заявил Пушилин.

Ранее по точке разгрузки беспилотников и военной техники стран НАТО в порту Измаила в Одесской области был нанесен удар. Под атаку попало судно, которое доставило партию вооружения и дронов. В Минобороны России эту информацию и не комментировали.

При этом в ведомстве сообщали, что командные пункты беспилотной авиации, артиллерия и укрепления украинских войск уничтожены в Харьковской области ударами самоходных установок. Огонь вели расчеты САУ «Гиацинт-С», они входят в состав группировки «Север».