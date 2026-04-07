ВС России уничтожили бункеры ВСУ в Харьковской области Минобороны РФ: группировка войск «Север» отбрасывает противника со своих позиций

Расчеты самоходных пушек «Гиацинт-С» группировки войск «Север» уничтожили пункты управления беспилотной авиацией, артиллерийские орудия и укрепления ВСУ в Харьковской области, сообщили в Минобороны РФ. Бойцы продолжают расширение полосы безопасности.

В ходе проведения разведывательных мероприятий расчет многофункционального беспилотного аппарата «Орлан-10» группировки войск «Север» обнаружил пункты управления дронами ВСУ с живой силой, а также позиции для запуска БПЛА в Харьковской области. Цели были переданы расчетам 152-мм самоходных пушек «Гиацинт-С» самоходного артиллерийского полка, — говорится в сообщении.

Артиллеристы группировки войск «Север» действуют в тесном взаимодействии с расчетами разведывательных беспилотников, которые выявляют позиции, технику и личный состав противника, после чего передают координаты для нанесения точных ударов. Благодаря круглосуточной работе расчетов БПЛА и артиллерии российские подразделения наносят значительный урон ВСУ в приграничных районах, поражая объекты, фортификационные сооружения, бронетехнику и живую силу, а также срывают попытки противника перебрасывать резервы.

Ранее в военном ведомстве сообщили, что российские артиллеристы из группировки «Запад» нанесли удар по позициям Вооруженных сил Украины в Харьковской области. По данным Минобороны, расчеты самоходных установок «Пион» уничтожили пункты временной дислокации и склады боеприпасов украинских подразделений в Купянском районе.