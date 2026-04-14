14 апреля 2026 в 15:12

Определена судьба жителей разрушенных в ДНР сел

Пушилин сообщил о переселении жителей ДНР из разрушенных сел в города

Здание в Донецке, уничтоженное в результате обстрела со стороны ВСУ Здание в Донецке, уничтоженное в результате обстрела со стороны ВСУ Фото: Таисия Воронцова/РИА Новости
Жителей ДНР, лишившихся жилья в селах, которые не планируется восстанавливать, переселят в более крупные населенные пункты, заявил глава республики Денис Пушилин. Он отметил, что беженцам предоставят компенсационное жилье, передает ТАСС.

В нынешних реалиях людям компенсация будет положена, но при этом где-то в более крупных населенных пунктах, которые обеспечены больницами, детскими садами, школами. Целесообразно будет, конечно же, их переселить, выдать там компенсационное жилье, — сказал глава ДНР.

Ранее власти Белгородской области компенсировали жителям региона убытки за 18,5 тыс. поврежденных и уничтоженных от атак украинской армии машин, еще 2,5 тыс. автомобилей сейчас на этапе оценки ущерба. Как сообщил губернатор Вячеслав Гладков, россиянам выплатили около 4 млрд рублей.

До этого правительство России выделило Курской области более 1 млрд рублей для компенсации расходов за наем жилья семьям, вынужденно покинувшим свои дома. Как передает сайт кабмина, компенсации получат более 17,8 тыс. семей.

Льготы пенсионерам после 70 лет в 2026 году: что положено и как оформить
Скандалы, стычка с украинцем, Афганистан: куда пропал ведущий Артем Шейнин
От инсульта до инфаркта: как снизить холестерин. Пять ценных советов врача
