Жителям Белгородской области выплатили 4 млрд рублей за сожженные ВСУ авто

Власти Белгородской области компенсировали жителям региона убытки за 18,5 тыс. поврежденных и уничтоженных от атак украинской армии машин, еще 2,5 тыс. автомобилей сейчас на этапе оценки ущерба, сообщил в Telegram-канале губернатор Вячеслав Гладков. По его словам, россиянам выплатили около 4 млрд рублей.

Много урона: за 4,5 года было повреждено и уничтожено более 21 тыс. автомобилей, 18,5 тыс. — восстановлены, за них жителям выплачены компенсации. На это было потрачено из внебюджетного фонда около 4 млрд рублей, — написал Гладков.

Ранее губернатор сообщил, что Вооруженные силы Украины в очередной раз атаковали беспилотными летательными аппаратами приграничные районы Белгородской области. 8 апреля в результате нападений пострадали четыре гражданских лица, в том числе подросток, уточнил он. При этом в Шебекинском округе на трассе Белгород — Шебекино дрон атаковал легковой и грузовой автомобили.

По подсчетам Минобороны, силы ПВО за ночь ликвидировали и перехватили 15 украинских беспилотников над двумя регионами России. Девять БПЛА сбили над территорией Волгоградской области и шесть — над Ростовской.