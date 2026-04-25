Европейские страны продолжают исчерпывать запасы газа

Некоторые страны Европы в разгар весны продолжают отбирать газ из своих подземных хранилищ, сообщил «Газпром». В компании до этого уже указывали, что ситуация с критически низким уровнем заполненности европейских ПХГ усугубляется, что создаст сложности при заполнении хранилищ к зиме и добавит неопределенности на газовом рынке.

Несмотря на конец апреля, некоторые европейские страны отбирают газ из подземных хранилищ, — говорится в сообщении.

По данным Gas Infrastructure Europe, в начале третьей декады апреля нетто-отбор газа ведут Польша, Бельгия и Болгария.

Ранее аналитики заявили, что газовые котировки в Европе могут продолжить повышаться после того, как Евросоюз прекратит закупки российского сжиженного природного газа. По их словам, с 25 апреля вступает в силу запрет на покупку российского СПГ на спотовом рынке.

Кроме того, глава РФПИ Кирилл Дмитриев выразил беспокойство по поводу того, каким образом Евросоюз сможет расплачиваться за российский газ в условиях санкционных ограничений. Он подчеркнул, что потребность Европы в этом энергоресурсе по-прежнему велика.