25 апреля 2026 в 19:39

Европейские страны продолжают исчерпывать запасы газа

«Газпром»: в Европе продолжается отбор газа из хранилищ

Некоторые страны Европы в разгар весны продолжают отбирать газ из своих подземных хранилищ, сообщил «Газпром». В компании до этого уже указывали, что ситуация с критически низким уровнем заполненности европейских ПХГ усугубляется, что создаст сложности при заполнении хранилищ к зиме и добавит неопределенности на газовом рынке.

По данным Gas Infrastructure Europe, в начале третьей декады апреля нетто-отбор газа ведут Польша, Бельгия и Болгария.

Ранее аналитики заявили, что газовые котировки в Европе могут продолжить повышаться после того, как Евросоюз прекратит закупки российского сжиженного природного газа. По их словам, с 25 апреля вступает в силу запрет на покупку российского СПГ на спотовом рынке.

Кроме того, глава РФПИ Кирилл Дмитриев выразил беспокойство по поводу того, каким образом Евросоюз сможет расплачиваться за российский газ в условиях санкционных ограничений. Он подчеркнул, что потребность Европы в этом энергоресурсе по-прежнему велика.

ЛЕНТА НОВОСТЕЙ
Глава оппозиционной партии Польши призвал перестроить власть в стране
Средства ПВО отразили атаку ВСУ на Севастополь
Подростки отбили мужчину от военкомов в Одессе
В Италии вступились за лишенного гражданства Британии из-за РФ полицейского
Скончался российский писатель-долгожитель
Раскольники захотели распродать реликвии собора в Славянске
Женщина погибла при ракетном ударе ВСУ по ДНР
Дружба с Ходченковой, воздержание, новые фильмы: как живет актриса Вилкова
В Мали произошла попытка военного переворота
ПВО успешно поохотилась на «стаю» украинских дронов над регионами России
Столичным водителям неожиданно посоветовали пересесть на метро
Экс-секретарь Зеленского рассказала о риске потери регионов
ВСУ отправили резерв националистов к селу Рудня Сумской области
Украинский дрон атаковал автомобиль с гражданскими
На Западе назвали НАТО мертвым как политический союз
Премьер Венгрии отказался от мандата
Российский город примет один из матчей сборной РФ по футболу
Путин поздравил Сергея Никоненко с 85-летием
Украинские садистки атаковали россиян, выплаты пенсионерам: что будет дальше
Пушилин рассказал, какую часть Донбасса контролируют ВСУ
Дальше
Выпавшая из окна школы в Калининграде восьмиклассница скончалась
Забудьте о розах и флоксах: этот многолетник цветет все лето и зимует при −40°C без укрытия
В России ввели ГОСТ на отопление квартир
