Резерв из подразделений националистов 4-го погранотряда Госпогранслужбы Украины находится у села Рудня Середино-Будского района Сумской области, рассказал ТАСС источник в российских силовых структурах. В Минобороны РФ не комментировали эту информацию.

В селе Рудня (Середино-Будский район Сумской области) враг держит в резерве подразделения националистов 4-го погранотряда с боевым опытом, — сказал собеседник агентства.

Источник добавил, что похороны военнослужащих ВСУ подтверждают: группировка войск «Север» осведомлена о местах скопления противника, в том числе и личного состава 4-го погранотряда Госпогранслужбы Украины.

Ранее боец соединения морской пехоты в составе группировки «Центр» с позывным Лирик рассказал, что на Добропольском направлении российские военнослужащие ликвидировали новейший украинский беспилотный летательный аппарат «Марсианин-2». Командир боевой машины 61-й гвардейской бригады морской пехоты уточнил, что дрон был оснащен боевой нагрузкой и создавал серьезную угрозу для военной техники.