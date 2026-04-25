Огромный крокодил напал на 20-летнего молодого человека

В Австралии гребнистый крокодил напал на 20-летнего молодого человека, сообщило издание Nine News. Инцидент произошел в популярном среди туристов кемпинге на западе страны.

Рептилия набросилась на мужчину, пока он спал на пляже. Молодой человек получил тяжелые травмы, но выжил. Пострадавшего срочно прооперировали, его состояние стабильно. При этом Департамент парков и дикой природы региона призвал любителей отдыха на природе быть осторожными, в частности не ставить палатки слишком близко к водоемам.

Ранее полиция Северной территории Австралии предупредила жителей о нашествии крокодилов после мощного наводнения. Из-за этого пришлось эвакуировать больше тысячи человек.

До этого крокодил утащил под воду 35-летнюю жительницу Индонезии по имени Джусмитавати и растерзал ее. Уточняется, что хищник напал на женщину, когда она собирала моллюсков вместе с подругой.

В конце января в Индонезии полицейские спасли женщину, на которую напал трехметровый крокодил у водохранилища. Сотрудники правоохранительных органов занимались физической подготовкой неподалеку и услышали крики о помощи.