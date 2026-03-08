Зимняя Олимпиада — 2026
В Австралии началось нашествие кровожадных хищников

Полиция Австралии эвакуирует население из-за крокодилов

Фото: Shutterstock/FOTODOM
Полиция Северной территории Австралии предупредила жителей о нашествии крокодилов после мощного наводнения, сообщает AFP. Из-за этого пришлось эвакуировать больше тысячи человек.

Ситуация не может быть хуже, чем сейчас. Крокодилы буквально повсюду, — заявил командир полиции Шон Гилл.

Ранее в Индонезии полицейские спасли женщину, на которую напал трехметровый крокодил у водохранилища. Сотрудники правоохранительных органов занимались физической подготовкой неподалеку и услышали крики о помощи. Пострадавшую с серьезными травмами доставили в больницу.

Также стало известно, что труп мужчины, которого убил гребнистый крокодил, был обнаружен на филиппинском острове Палаван. По информации агентства Xinhua, жертве было около 50 лет, он трудился плотником.

До этого в Индонезии крокодил напал на десятилетнего мальчика и утащил его под воду. Спасатели организовали поиски ребенка, к ним присоединились волонтеры из числа местных жителей. Поисковые работы осложнялись тем, что в районе мог быть еще один хищник. Для обеспечения безопасности к операции привлекли опытных местных ловцов крокодилов.

