Атака США на Венесуэлу
Специальная военная операция на Украине: мирные переговоры
Кризис на Ближнем Востоке
20 января 2026 в 15:05

Плотник пошел на работу и стал обедом для опасного хищника

На филиппинском Палаване крокодил убил 50-летнего мужчину

Фото: Shutterstock/FOTODOM
Читайте нас в Дзен

Труп мужчины, которого убил гребнистый крокодил, был обнаружен на филиппинском острове Палаван, сообщает агентство Xinhua. По информации издания, жертве было около 50 лет, он трудился плотником.

Растерзанный хищником не вернулся домой после работы в среду, 14 января, и был объявлен пропавшим. Его останки нашли на местном пляже в деревне Себаринг в пятницу, 16 января, в ходе поисковой операции.

Ранее в индийском штате Уттаркханд ученик шестого класса выжил после атаки медведя, произошедшей прямо в школьном классе. Хищник проник в помещение, силой выломав входную дверь. Сотрудники учебного заведения указали, что тревога возникла сразу после обнаружения зверя, блуждавшего по территории школы. Все выходы были оперативно заблокированы, однако медведь сумел приблизиться к одному из них и разрушить преграду.

Кроме того, директор Сайлюгемского национального парка Денис Маликов сообщил о значительном росте числа нападений снежных барсов на домашних животных в Республике Алтай. По его данным, за пятилетний период количество таких инцидентов возросло в десять раз. При этом основной естественной добычей ирбиса остается горный баран аргали.

крокодилы
нападения
смерти
Филиппины
ЛЕНТА НОВОСТЕЙ
От римлян до наших дней: полная история коньяка и его будущее
Мошенники начали обманывать россиян под видом Красного Креста
«Публичная анафема»: посол рассказал, как в Дании относятся к торговле с РФ
В Европе продадут старейшую пивоварню
Маньяк-аниматор с Гоа может быть причастен к убийству 15 женщин
В Русском музее раскрыли секрет популярности в новогодние праздники
«Просто не будет»: украинцам посоветовали изображать льва и рычать по утрам
Стало известно, как экс-министр обороны Иванов встретил Новый год в СИЗО
Энберт раскрыл уровень конкуренции в российском фигурном катании
Невидимый город: как коммуникации влияют на качество жизни
Стало известно число россиян, регулярно посещающих фитнес-клубы
«Все пропало, их снимают»: экс-нардеп о провале Зеленского
Жителю Крыма вынесли приговор за повторную езду в алкогольном опьянении
Рудковская оценила скандал в семье Бекхэмов
Зеленский пошел против Трампа в одном вопросе
Специалисты Роспотребнадзора оценили экономический ущерб из-за ОРВИ
Хитрая воровка из Петербурга по ночам обносила магазин, в котором работала
Труп в гидрокостюме: в Босфоре нашли тело пловца Свечникова?
Политолог ответил, в каком случае Россия может вступить в Совет мира
Разрушительный ураган и холод до -9? Погода в Москве в выходные: чего ждать
Дальше
Самое популярное
Шурпа из говядины: ароматное блюдо с восточным колоритом
Семья и жизнь

Шурпа из говядины: ароматное блюдо с восточным колоритом

Готовим настоящий вак беляш: классика татарской кухни, рецепт, секреты
Семья и жизнь

Готовим настоящий вак беляш: классика татарской кухни, рецепт, секреты

Рецепт картофеля с мясом по-французски: оригинальное блюдо на ужин
Семья и жизнь

Рецепт картофеля с мясом по-французски: оригинальное блюдо на ужин

Используя сайт news.ru, вы соглашаетесь с использованием файлов cookie, в порядке, описанном в Политике обработки персональных данных.