Плотник пошел на работу и стал обедом для опасного хищника На филиппинском Палаване крокодил убил 50-летнего мужчину

Труп мужчины, которого убил гребнистый крокодил, был обнаружен на филиппинском острове Палаван, сообщает агентство Xinhua. По информации издания, жертве было около 50 лет, он трудился плотником.

Растерзанный хищником не вернулся домой после работы в среду, 14 января, и был объявлен пропавшим. Его останки нашли на местном пляже в деревне Себаринг в пятницу, 16 января, в ходе поисковой операции.

Ранее в индийском штате Уттаркханд ученик шестого класса выжил после атаки медведя, произошедшей прямо в школьном классе. Хищник проник в помещение, силой выломав входную дверь. Сотрудники учебного заведения указали, что тревога возникла сразу после обнаружения зверя, блуждавшего по территории школы. Все выходы были оперативно заблокированы, однако медведь сумел приблизиться к одному из них и разрушить преграду.

Кроме того, директор Сайлюгемского национального парка Денис Маликов сообщил о значительном росте числа нападений снежных барсов на домашних животных в Республике Алтай. По его данным, за пятилетний период количество таких инцидентов возросло в десять раз. При этом основной естественной добычей ирбиса остается горный баран аргали.