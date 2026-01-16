Атака США на Венесуэлу
16 января 2026 в 13:34

Нападения снежных барсов на скот в Алтае выросли в 10 раз

Фото: Jürgen & Christine Sohns/imagebroker.com/Global Look Press
За последние пять лет число случаев нападения снежных барсов на домашний скот в Республике Алтай увеличилось в 10 раз, сообщил директор Сайлюгемского национального парка Денис Маликов. При этом основной природной добычей ирбиса является аргали, передает ТАСС.

В 2025 году в общей сложности мы с партнерами возместили [ущерб] более чем за 20 голов домашнего скота. <…> Буквально, когда мы начинали эту программу, там были один, два, три [случая нападения] в году, когда барс нападал на домашний скот. <…> Это было около пяти лет назад. В 10 раз получается примерно [увеличилась численность нападений], — сказал он.

Ранее стало известно, что в поселке Томской области стала регулярно появляться рысь. Мохнатая хищница подходит близко к домам и обнюхивает их. По словам охотоведов, такое поведение для рыси нетипично. Обычно эти животные избегают человека и держатся в глубине тайги.

До этого в Новосибирском зоопарке поселился снежный барс из Челябинска. Кличка животного — Серебряна. Она еще привыкает к новой обстановке и редко выходит из укрытий.

