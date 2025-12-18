Крокодил напал на ребенка и утащил его на дно реки

В Индонезии крокодил напал на десятилетнего мальчика и утащил его под воду, сообщает издание VOI. Спасатели организовали поиски ребенка, к ним присоединились волонтеры из числа местных жителей.

Инцидент произошел 16 декабря на реке Инггои. Мальчика по имени Афан внезапно схватила рептилия и утянула на глубину. Очевидцы незамедлительно вызвали на место происшествия спасателей.

Спасатели прибыли на место и начали прочесывать береговую линию и акваторию реки на надувных лодках. Поисковые работы осложняются тем, что в районе может находиться еще один хищник. Для обеспечения безопасности к операции привлекли опытных местных ловцов крокодилов.

Ранее в округе Сарасота во Флориде сотрудникам полиции пришлось обезвредить аллигатора, вес которого достигал примерно 200 килограммов. Рептилия появилась на улицах города в ночное время.

До этого власти Израиля решили уничтожить сотни крокодилов в Пцаэле на Западном берегу Иордана, чтобы предотвратить их использование террористами. Это вызвало критику зоозащитников. Представители властей объяснили решение плохими условиями содержания и необходимостью защитить население.