25 апреля 2026 в 08:33

В Румынии назвали последствия падения обломков БПЛА

Обломки беспилотника повредили дом и электрический столб в Румынии

ВС Украины ВС Украины Фото: Социальные сети
Обломки беспилотника повредили дом и электрический столб в Румынии, сообщило агентство Reuters со ссылкой на министерство обороны республики. Данные о пострадавших в результате инцидента не приводятся. Принадлежность БПЛА не уточняется, но на прошлой неделе ведомство сообщало о заходе беспилотника в воздушное пространство Румынии со стороны Украины.

Электрический столб и пристройка дома получили повреждения, — говорится в сообщении.

Ранее в Министерстве обороны Румынии заявили, что в ночь на 17 апреля беспилотник зашел в воздушное пространство республики с территории Украины. В релизе не уточняется, кому принадлежит дрон.

До этого на севере Эстонии обнаружили новые фрагменты, которые, по предварительным данным, могут принадлежать беспилотнику ВСУ. Находки зафиксированы в прибрежной зоне Ляэне-Вирумаа. Найденные фрагменты не представляли опасности для населения.

10 апреля главы МИД Литвы, Латвии и Эстонии выступили с совместным заявлением, в котором отрицают, что их страны когда-либо разрешали Украине использовать свое воздушное пространство для нанесения ударов по России. Вильнюс, Рига и Таллин официально уведомили об этом представителей посольств РФ.

Известный спасатель пропал при сходе лавины в Бурятии
Удары по Украине сегодня, 25 апреля: какие цели ВСУ поражены, последствия
«Бог любит троицу»: SHAMAN назвал страну, куда хочет вернуться
Помощник Жириновского из мема «Сафонов, оплатить!» отправился в зону СВО
Почему не работает WhatsApp 25 апреля: где сбои в РФ, будет ли заблокирован
Американская «радиостанция судного дня» вышла в эфир со странным сообщением
США «подавили» протест Британии в вопросе сделки по F-16
Подвиг ликвидаторов и «мирный атом»: фото с выставки, посвященной ЧАЭС
В Госдуме предупредили Финляндию о последствиях размещения ядерного оружия
Российские войска взорвали секретный штаб украинских дронов
Гинцбург рассказал, какие технологии используют в создании онковакцины
Захарова отправила «погулять» спикера парламента Молдавии
Власти Вашингтона опозорились перед визитом Карла III
Россиянин ударил ребенка кулаком по лицу в ответ на просьбу сесть к окну
Уволенная Трампом чиновница дерзко нарушила важнейший протокол
Дачников предупредили о риске сесть в тюрьму из-за некоторых растений
Станции РЭБ ВСУ не выдержали натиска ВС России под Харьковом
Россиянам назвали альтернативы отдыху в странах Ближнего Востока
В Совфеде предложили провести военные учения у берегов Франции
Стало известно о серьезных успехах ВС России рядом с Волчанском
Дальше
Самое популярное
Выпавшая из окна школы в Калининграде восьмиклассница скончалась
Регионы

Выпавшая из окна школы в Калининграде восьмиклассница скончалась

В России ввели ГОСТ на отопление квартир
Общество

В России ввели ГОСТ на отопление квартир

Забудьте о розах и флоксах: этот многолетник цветет все лето и зимует при −40°C без укрытия
Общество

Забудьте о розах и флоксах: этот многолетник цветет все лето и зимует при −40°C без укрытия

