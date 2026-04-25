В Румынии назвали последствия падения обломков БПЛА

Обломки беспилотника повредили дом и электрический столб в Румынии, сообщило агентство Reuters со ссылкой на министерство обороны республики. Данные о пострадавших в результате инцидента не приводятся. Принадлежность БПЛА не уточняется, но на прошлой неделе ведомство сообщало о заходе беспилотника в воздушное пространство Румынии со стороны Украины.

Электрический столб и пристройка дома получили повреждения, — говорится в сообщении.

Ранее в Министерстве обороны Румынии заявили, что в ночь на 17 апреля беспилотник зашел в воздушное пространство республики с территории Украины. В релизе не уточняется, кому принадлежит дрон.

До этого на севере Эстонии обнаружили новые фрагменты, которые, по предварительным данным, могут принадлежать беспилотнику ВСУ. Находки зафиксированы в прибрежной зоне Ляэне-Вирумаа. Найденные фрагменты не представляли опасности для населения.

10 апреля главы МИД Литвы, Латвии и Эстонии выступили с совместным заявлением, в котором отрицают, что их страны когда-либо разрешали Украине использовать свое воздушное пространство для нанесения ударов по России. Вильнюс, Рига и Таллин официально уведомили об этом представителей посольств РФ.