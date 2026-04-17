17 апреля 2026 в 11:20

Беспилотник нарушил воздушное пространство Румынии со стороны Украины

Беспилотник зашел в воздушное пространство Румынии в ночь на 17 апреля с территории Украины, сообщило Минобороны Румынии. В релизе не уточняется, кому принадлежит дрон, но содержится осуждение действий российской стороны. При этом действия Украины, использующей дроны для отражения атак, не упоминаются.

Системы ПВО отслеживали две воздушные цели, перемещавшиеся в приграничной зоне. Одна из целей вошла в воздушное пространство нашей страны, радиолокационный контакт с ней был потерян в 16 километрах к юго-востоку от Килия-Веке, над необитаемым районом, — говорится в релизе.

В релизе ведомства не сообщается о принадлежности БПЛА. Тем не менее Минобороны Румынии осудило действия российской стороны, но не упомянуло действия ВСУ, которые применяют дроны для отражения атак. Группа ведомства готова отправить исследовательскую миссию к месту происшествия утром 17 апреля.

Ранее сообщалось, что на севере Эстонии обнаружили новые фрагменты, которые, по предварительным данным, могут принадлежать беспилотнику ВСУ. Находки зафиксированы в прибрежной зоне Ляэне-Вирумаа. Найденные фрагменты не представляют опасности для населения, подчеркнули в источнике. По версии местной полиции, обломки были принесены к берегу ветром после падения аппарата.

