25 апреля 2026 в 19:23

Дипломаты России и Сербии обсудили ситуацию в Персидском заливе

Александр Грушко Александр Грушко Фото: Сергей Булкин/NEWS.ru
Заместитель главы МИД России Александр Грушко провел консультации в Белграде с представителями сербского внешнеполитического ведомства, в ходе которых стороны обсудили международную обстановку, в частности ситуацию в Персидском заливе, сообщили в российском дипведомстве. Во встрече участвовали госсекретарь МИД Сербии Дамьян Йович, заместители министра Катарина Лалич-Смайевич и Милош Йончич.

С российской стороны были даны оценки ситуации в районе Персидского залива и в целом на Ближнем Востоке. Партнеры были проинформированы о наших усилиях по стабилизации положения и выходу на политико-дипломатические развязки. Вновь акцентирована обоюдная заинтересованность в продолжении диалога по линии МИД двух стран, — говорится в сообщении.

Стороны также затронули узловые вопросы двустороннего сотрудничества, констатировав обоюдный настрой на развитие взаимодействия на площадке ООН. Подтверждена нацеленность на противодействие дальнейшей суверенизации Косово и защиту прав сербского населения в крае. Грушко также изложил российское видение концепции евразийской безопасности на основе принципов неделимости, суверенного равенства и невмешательства во внутренние дела.

Ранее министр экономического развития РФ Максим Решетников выразил мнение, что подписание Сербией программы сотрудничества с Россией на пять лет стало мощным шагом. Документ предусматривает взаимодействие в энергетике, промышленности, IT-сфере и транспорте.

Выпавшая из окна школы в Калининграде восьмиклассница скончалась

Забудьте о розах и флоксах: этот многолетник цветет все лето и зимует при −40°C без укрытия

В России ввели ГОСТ на отопление квартир

