Рачабализода Саидакрами Муродали, задержанный по подозрению в террористическом акте в «Крокус Сити Холле», в здании Басманного суда Москвы

Террорист из «Крокуса» признался в извращенных «увлечениях» Осужденному за теракт в «Крокусе» Рачабализоде нравилось насилие

Один из исполнителей теракта в «Крокус Сити Холле» Саидакрами Рачабализода признался, что ему нравилось смотреть видео с казнями и сценами расправ над безоружными людьми, сообщил ТАСС участник судебного процесса. Рачабализода хладнокровно и цинично добивал посетителей концертного зала во время атаки.

Находясь у себя дома в Таджикистане в 2018 году, он заинтересовался радикальной исламской идеологией и стал просматривать <...> публикации, в частности видеофайлы, содержащие насилие. В ходе допроса он заявлял, что ему в принципе нравилось смотреть видео казни людей и различные способы расправы над безоружными и беспомощными, — рассказал собеседник агентства.

Согласно материалам дела, Рачабализода был завербован во второй половине 2023 года на рынке в Таджикистане. Там его привлекли к запрещенной в РФ террористической организации. Ему сразу купили мобильный телефон, настроили аккаунт в Telegram и велели написать в общий чат экстремистского канала.

Ранее стало известно, что первоначальной целью теракта у исполнителей и их зарубежных кураторов была одна из башен делового центра «Москва-Сити». Однако боевики признали здание неподходящим и выбрали концертный зал «Крокус Сити Холла» в Красногорске.