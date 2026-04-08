Боевики из «Крокуса» планировали атаковать одну из башен «Москва-Сити»

Первоначальной целью теракта у исполнителей и их зарубежных кураторов была одна из башен делового центра «Москва-Сити», передает ТАСС со ссылкой на участника судебного заседания. Однако боевики признали здание неподходящим и выбрали концертный зал «Крокус Сити Холла» в Красногорске.

Им [исполнителям] было дано указание совершить теракт. Первоначально им скидывали адрес здания «Москвы-Сити» для оценки, но они посчитали его неподходящим. Затем Сайфулло (псевдоним куратора, который объявлен в розыск, так как скрывается от следствия за пределами РФ. — NEWS.ru) указал в качестве цели концертный зал «Крокуса» в Красногорске, — сказано в сообщении.

Ранее сообщалось: организаторы теракта в «Крокус Сити Холле» планировали второе нападение в Москве. Впоследствии они отказались от этого плана и сосредоточились на атаке на концертный зал с усиленной группой боевиков.

До этого стало известно, что осужденные по делу «Крокуса» считают приговор чрезмерно суровым, потерпевшие — излишне мягким. Защита потерпевших также требует провести комплексные посмертные экспертизы в отношении тех, кто умер после трагедии, а также 10 человек, находящихся в тяжелом состоянии. По словам адвоката, если будет установлена причинно-следственная связь с терактом, ответственность за их смерть ляжет на осужденных.