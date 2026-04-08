Олимпиада и Паралимпиада — 2026
Конфликт США и ЕС из-за Гренландии
Атака США на Венесуэлу
08 апреля 2026 в 02:11

Боевики из «Крокуса» планировали атаковать одну из башен «Москва-Сити»

Фото: Алексей Белкин/NEWS.ru
Подписывайтесь на нас в MAX

Первоначальной целью теракта у исполнителей и их зарубежных кураторов была одна из башен делового центра «Москва-Сити», передает ТАСС со ссылкой на участника судебного заседания. Однако боевики признали здание неподходящим и выбрали концертный зал «Крокус Сити Холла» в Красногорске.

Им [исполнителям] было дано указание совершить теракт. Первоначально им скидывали адрес здания «Москвы-Сити» для оценки, но они посчитали его неподходящим. Затем Сайфулло (псевдоним куратора, который объявлен в розыск, так как скрывается от следствия за пределами РФ. — NEWS.ru) указал в качестве цели концертный зал «Крокуса» в Красногорске, — сказано в сообщении.

Ранее сообщалось: организаторы теракта в «Крокус Сити Холле» планировали второе нападение в Москве. Впоследствии они отказались от этого плана и сосредоточились на атаке на концертный зал с усиленной группой боевиков.

До этого стало известно, что осужденные по делу «Крокуса» считают приговор чрезмерно суровым, потерпевшие — излишне мягким. Защита потерпевших также требует провести комплексные посмертные экспертизы в отношении тех, кто умер после трагедии, а также 10 человек, находящихся в тяжелом состоянии. По словам адвоката, если будет установлена причинно-следственная связь с терактом, ответственность за их смерть ляжет на осужденных.

Москва
Крокус Сити Холл
Москва-Сити
теракты
ЛЕНТА НОВОСТЕЙ
«Нога бога», разрыв «крестов», 23 трофея: как живет Игорь Акинфеев
Трамп заявил о шансах на окончательное урегулирование конфликта с Ираном
Израиль присоединился к США для временного прекращения огня с Ираном
Посол Ирана раскрыл детали переговоров с США
Стало известно, куда переезжают богатые британцы из Дубая
Боевики из «Крокуса» планировали атаковать одну из башен «Москва-Сити»
Бензин «по талонам», еда втридорога: ЕС задыхается без нефти и газа из РФ
Трамп сообщил о двухнедельном прекращении огня с Ираном
Американский самолет вылетел с базы в Британии на Ближний Восток
Размялись перед Санкт-Петербургом: ЦСКА уверенно обыграл «Локомотив-Кубань»
Зеленский предал Сырского и решил развалить ВСУ — это шанс для России
Краснов оценил преимущества российской юрисдикции для бизнеса
Обломки БПЛА упали во двор дома в Приморско-Ахтарске
США и Израиль обрушили авиаудары на важные объекты Ирана
Правительство Ирана дало ответ на ультиматум Трампа
Портрет Трампа, сын 250 кг, «тайная жена»: как живет Никас Сафронов
Пакистан попросил Трампа продлить срок ультиматума для Ирана
Мужчину со взрывчаткой поймали в Петербурге на секретной миссии Украины
В восьми российских аэропортах приостановили рейсы из-за безопасности
Матч «Зенит» — «Спартак» 8 апреля: где играют, фавориты, прогнозы, история
Дальше
Самое популярное
7 апреля 2026 года — Благовещение. Что можно и нельзя делать в этот день?
Семья и жизнь

7 апреля 2026 года — Благовещение. Что можно и нельзя делать в этот день?

Шоу «Маска», сезон 7, выпуск 9: кто снял маску 5 апреля, кого раскрыли
Шоу-бизнес

Шоу «Маска», сезон 7, выпуск 9: кто снял маску 5 апреля, кого раскрыли

Нежный тарт с консервами — сытный, красивый, вкусный и ни грамма муки. Находка для Вербного воскресенья
Общество

Нежный тарт с консервами — сытный, красивый, вкусный и ни грамма муки. Находка для Вербного воскресенья

Используя сайт news.ru, вы соглашаетесь с использованием файлов cookie, в порядке, описанном в Политике обработки персональных данных.