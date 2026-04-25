25 апреля 2026 в 18:08

Назван весомый аргумент в пользу обязательного теста ДНК в роддомах

Медиатор Хрулев: обязательный тест ДНК в роддомах защитит семьи от разводов

Обязательный тест ДНК на отцовство в роддомах защитит семьи от разводов, заявил вице-президент Международной ассоциации медиаторов «Сила диалога» Дмитрий Хрулев. По его словам, раскрытие истины спустя много лет послужит тяжелым ударом как для взрослых, так и для ребенка.

Когда спустя месяцы или годы выясняется, что мужчине соврали о происхождении ребенка, разрушается сама основа семейной связи. В такой ситуации разговор уже идет не только о расходах на содержание, но и о тяжелом личном ударе, который меняет отношение человека к браку и сказывается на психике ребенка. Именно поэтому тема ДНК-теста в роддоме вызывает такой отклик. Речь идет не о недоверии, а о способе заранее снять вопрос, который потом способен разрушить несколько судеб сразу, — заявил он.

Ранее юрист и основатель бизнес-сообщества Илья Русяев заявил, что проведение ДНК-теста в роддомах может происходить только на добровольной основе. Он отметил, что, согласно действующему семейному законодательству, проведение теста для установления отцовства не является обязательным.

Александрина Гуловская
