Депутат назвал ключевую пользу переноса срока возврата бюджетных кредитов

Инициатива о переносе срока возврата бюджетных кредитов сохранит финансовый курс регионов, заявил NEWS.ru депутат Госдумы, член комитета Госдумы по малому и среднему предпринимательству Алексей Говырин. По его словам, программа позволит высвободить более 100 млрд рублей.

Предложение о реструктуризации бюджетных кредитов регионов в 2026 году экономически и юридически обосновано. По озвученной оценке, в течение года субъектам предстоит вернуть в федеральный бюджет около 103 млрд рублей. Если сроки возврата перенесут отдельным федеральным решением, у регионов сохранится финансовый ресурс, который сможет быть направлен на приоритетные расходы, заявил он.

Говырин отметил, что предложение позволит снизить долговую нагрузку субъектов. По его словам, для его реализации потребуется федеральное решение.

Инициатива продолжает эту линию на снижение долговой нагрузки субъектов. Без переноса сроков одним из рисков становится замещение бюджетного долга более дорогими рыночными заимствованиями, что увеличило бы совокупную нагрузку на региональные финансы. Для его реализации потребуется отдельное федеральное решение, которое определит новые сроки возврата и условия расходования высвобождаемых средств, — резюмировал он.

