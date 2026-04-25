В России предложили новую меру поддержки многодетных семей

Семьи, воспитывающие пять и более детей, должны иметь право на полное погашение ипотечного кредита за государственный счет, заявил ТАСС председатель Партии пенсионеров, вице-президент Общества врачей России Эрик Праздников. Политик предложил дифференцированную шкалу поддержки: для трех детей — 30% от суммы, для четырех — 50%, а для пяти и более — 100% погашения.

[Предлагаем] ввести механизм государственного погашения ипотеки в зависимости от количества детей: для трех детей государство погашает 30% ипотеки, для четырех детей — 50%, для пяти и более — 100%, — сказал он.

Ранее председатель партии «Справедливая Россия» Сергей Миронов заявил, что для молодых многодетных семей необходимо установить нулевую ставку по семейной ипотеке. Политик подчеркнул, что его партия выступает против любого увеличения процентной ставки.

Кроме того, вице-премьер РФ Марат Хуснуллин сообщил, что правительство изучает вопрос об увеличении лимитов по семейной ипотеке и введении дифференцированной ставки в зависимости от числа детей в семье. По словам чиновника, рассматривается возможность повышения максимальной суммы займа с 6 до 8 млн рублей по всей стране.