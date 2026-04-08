Хуснуллин раскрыл, как может измениться семейная ипотека в России Хуснуллин сообщил о возможном повышении лимита семейной ипотеки до 8 млн рублей

В кабинете министров рассматривают возможность повышения лимитов по семейной ипотеке и дифференциации процентной ставки в зависимости от количества детей, сообщил журналистам вице-премьер РФ Марат Хуснуллин. По словам чиновника, обсуждается вариант увеличения максимальной суммы кредита с 6 до 8 млн рублей по всей стране, передает РИА Новости.

У нас непростая задача — сократить расходы бюджета, <…> при этом мы точно видим, что по ряду регионов надо увеличивать лимит по семейной ипотеке. Пока рассматривается вариант увеличить лимит в целом по стране до 8 млн рублей с 6 млн, — сказал он.

Ранее сообщалось, что с 1 апреля крупнейшие российские банки ВТБ и «Сбер» приступили к плановому снижению процентных ставок по ипотечным кредитам. ВТБ уменьшил стоимость займов сразу на один процентный пункт, установив минимальный порог в 18,9% при условии внесения половины стоимости жилья.

До этого депутат Госдумы, член ЛДПР Каплан Панеш заявил, что в России необходимо расширить льготы для семей с несовершеннолетними детьми и ввести для них налоговый вычет на страховку по ипотеке. По словам парламентария, сейчас россияне вынуждены платить за страховку до 20–30 тыс. рублей, что является обязательным условием банков для сохранения низкой ставки.