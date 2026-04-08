08 апреля 2026 в 12:33

Хуснуллин раскрыл, как может измениться семейная ипотека в России

Хуснуллин сообщил о возможном повышении лимита семейной ипотеки до 8 млн рублей

В кабинете министров рассматривают возможность повышения лимитов по семейной ипотеке и дифференциации процентной ставки в зависимости от количества детей, сообщил журналистам вице-премьер РФ Марат Хуснуллин. По словам чиновника, обсуждается вариант увеличения максимальной суммы кредита с 6 до 8 млн рублей по всей стране, передает РИА Новости.

У нас непростая задача — сократить расходы бюджета, <…> при этом мы точно видим, что по ряду регионов надо увеличивать лимит по семейной ипотеке. Пока рассматривается вариант увеличить лимит в целом по стране до 8 млн рублей с 6 млн, — сказал он.

Ранее сообщалось, что с 1 апреля крупнейшие российские банки ВТБ и «Сбер» приступили к плановому снижению процентных ставок по ипотечным кредитам. ВТБ уменьшил стоимость займов сразу на один процентный пункт, установив минимальный порог в 18,9% при условии внесения половины стоимости жилья.

До этого депутат Госдумы, член ЛДПР Каплан Панеш заявил, что в России необходимо расширить льготы для семей с несовершеннолетними детьми и ввести для них налоговый вычет на страховку по ипотеке. По словам парламентария, сейчас россияне вынуждены платить за страховку до 20–30 тыс. рублей, что является обязательным условием банков для сохранения низкой ставки.

Власть
Правительство РФ
Марат Хуснуллин
ипотека
ЛЕНТА НОВОСТЕЙ
Религиовед перечислила пасхальные запреты
Генпрокуратура нацелилась на имущество бывшего главы российского региона
Военэксперт назвал вероятные сроки испытаний ядерного оружия в Германии
Пятиклассники через год познают «Духовно-нравственную культуру России»
Названо число добровольно сдавших биометрию россиян
Полиция Петербурга ликвидировала наркоплантации в двух квартирах
Удар дронов-«Марсиан», наводчица на Крымском мосту: ВСУ атакуют РФ 8 апреля
Михайлов поделился воспоминаниями о подготовке к съемкам «Любовь и голуби»
Дрон ВСУ ударил по машине в приграничье и убил мужчину
Более 260 «птичек» ВСУ сгорели в небе за минувшие сутки
«Выдвинул ультиматум»: Вэнс раскрыл условия перемирия с Ираном
Немецкий политолог высказался о планах Германии создать свое ядерное оружие
Вэнс обвинил Украину в шантаже Венгрии через «Дружбу»
В РПЦ объяснили значение главных обычаев Пасхи
Военный эксперт рассказал об угрозе России со стороны Великобритании
В Госдуме объяснили, почему до сих пор не запущен налог на сверхприбыль
Названа стоимость годового курса лечения онковакциной в России
Россиянам рассказали, как правильно провести Великий четверг
Иностранец хотел заработать 100 тыс. рублей и «встретился» с ФСБ
Симоньян раскрыла свои «секреты на миллион»
Дальше
Самое популярное
7 апреля 2026 года — Благовещение. Что можно и нельзя делать в этот день?
Семья и жизнь

7 апреля 2026 года — Благовещение. Что можно и нельзя делать в этот день?

Шоу «Маска», сезон 7, выпуск 9: кто снял маску 5 апреля, кого раскрыли
Шоу-бизнес

Шоу «Маска», сезон 7, выпуск 9: кто снял маску 5 апреля, кого раскрыли

Нежный тарт с консервами — сытный, красивый, вкусный и ни грамма муки. Находка для Вербного воскресенья
Общество

Нежный тарт с консервами — сытный, красивый, вкусный и ни грамма муки. Находка для Вербного воскресенья

