Два российских банка снизили ипотечные ставки Банки ВТБ и «Сбер» заявили о снижении ипотечных ставок с 1 апреля

С 1 апреля крупнейшие российские банки ВТБ и «Сбер» приступают к плановому снижению процентных ставок по ипотечным кредитам, сообщили в пресс-службах кредитных организаций. ВТБ уменьшает стоимость займов сразу на один процентный пункт, установив минимальный порог в 18,9% при условии внесения половины стоимости жилья.

«Сбер», в свою очередь, скорректировал условия для покупателей недвижимости на вторичном рынке, снизив ставку на 0,5 процентного пункта. Теперь минимальное значение ипотечного процента для этой категории заемщиков составит 16,0%.

До этого стало известно, что в феврале 60% российских банков показали снижение прибыли или убытки. Основные трудности затронули малые, средние и банковские учреждения с иностранным участием.

Ранее глава ЦБ Эльвира Набиуллина сообщила, что в 2026 году прибыль банковского сектора ожидается на уровне прошлого года, в диапазоне от 3,3 до 3,8 трлн рублей, и отметила, что отдельные банки и аналитики настроены более оптимистично.