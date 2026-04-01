Олимпиада и Паралимпиада — 2026
Конфликт США и ЕС из-за Гренландии
Атака США на Венесуэлу
01 апреля 2026 в 03:30

В России изменился максимальный процент переплаты по микрозаймам

С 1 апреля максимальная переплата по краткосрочным займам снижена с 130% до 100%

Фото: Shutterstock/FOTODOM
Подписывайтесь на нас в MAX

С 1 апреля в России максимальная переплата по краткосрочным займам сократилась до 100% от суммы долга, передает ТАСС. Ранее этот показатель достигал 130%.

Максимальная сумма микрозайма для компаний и ИП увеличена с 5 млн до 15 млн рублей. Также с октября 2026 года будет действовать переходный период, в рамках которого клиент может оформить не более двух займов с полной стоимостью до 100% годовых.

С апреля 2027 года вступит запрет на оформление более одного кредита на одного заемщика. При этом организации обязаны проверять кредитную историю клиентов для соблюдения новых требований.

Ранее экономист Владимир Григорьев выразил мнение, что рефинансирование долгов МФК через банки вряд ли станет популярным. Именно так он прокомментировал предложение депутата Госдумы Бориса Чернышова и отметил, что сама идея неплохая, но воспользоваться ею сможет лишь незначительная часть заемщиков.

До этого депутат Госдумы от КПРФ Георгий Камнев предложил запретить онлайн-оформление кредитных карт в России. По его мнению, это поможет сократить количество долгов среди граждан. Также парламентарий считает необходимым установить лимиты на другие банковские продукты, доступные через интернет.

Используя сайт news.ru, вы соглашаетесь с использованием файлов cookie, в порядке, описанном в Политике обработки персональных данных.