06 февраля 2026 в 11:49

Финансист рассказал, куда вложить средства в 2026 году

Основную часть сбережений в 2026 году лучше вложить в банк, рассказал Lenta.ru финансовый эксперт руководитель лаборатории когнитивного и цифрового суверенитетов при МНИИПУ Александр Гриф. Он отметил, что ставки сохраняются на высоком уровне.

Государственные облигации федерального займа по надежности близки к вкладам, но приносят больший доход. Длинные выпуски сейчас обеспечивают 12-13% годовых, а надежные корпоративные облигации — до 14-15%, — рассказал Гриф.

По словам финансиста, при стагнирующей экономике главным приоритетом становится сбережение накоплений. Он отметил, что рублевый депозит обеспечит доход выше уровня инфляции.

Ранее доцент Финансового университета при правительстве РФ Петр Щербаченко рассказал, что для эффективного накопления средств рекомендуется открыть как краткосрочный, так и долгосрочный депозиты. По его словам, на это следует обратить внимание, пока процентные ставки по вкладам остаются высокими.

