Конфликт США и ЕС из-за Гренландии
Атака США на Венесуэлу
Специальная военная операция на Украине: мирные переговоры
25 апреля 2026 в 18:55

Трамп отменил поездку Уиткоффа и Кушнера в Пакистан

Дональд Трамп Фото: CNP/AdMedia/Global Look Press
Подписывайтесь на нас в MAX

Президент США Дональд Трамп в эфире Fox News заявил, что отменил поездку спецпосланника Соединенных Штатов Стива Уиткоффа и своего зятя Джареда Кушнера в Пакистан. Они не встретятся с представителями Ирана для переговоров. По словам американского лидера, Вашингтон готов к диалогу с Тегераном, однако важно, чтобы он не закончился ничем.

Я сказал своим людям некоторое время назад, пока они собирались к отъезду: «Нет, вы не станете совершать 18-часовой перелет, чтобы туда добраться. У нас на руках все карты», — сказал Трамп.

Ранее Центральный штаб иранского военного командования «Хатам аль-Анбия» сообщил, что Вооруженные силы Ирана дадут ответ в случае продолжения блокады республики со стороны США. По данным ведомства, обороноспособность Ирана возросла и страна способна нанести Соединенным Штатам и Израилю еще больший урон.

Кроме того, журналистка New York Post Кейтлин Дорнбос сообщила, что иранская делегация приняла решение покинуть Исламабад в субботу, 25 апреля. Представители Исламской Республики так и не провели встречу с американскими переговорщиками.

США
Пакистан
Дональд Трамп
Стив Уиткофф
Джаред Кушнер
ЛЕНТА НОВОСТЕЙ
Самое популярное
Используя сайт news.ru, вы соглашаетесь с использованием файлов cookie, в порядке, описанном в Политике обработки персональных данных.