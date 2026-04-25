Трамп отменил поездку Уиткоффа и Кушнера в Пакистан

Президент США Дональд Трамп в эфире Fox News заявил, что отменил поездку спецпосланника Соединенных Штатов Стива Уиткоффа и своего зятя Джареда Кушнера в Пакистан. Они не встретятся с представителями Ирана для переговоров. По словам американского лидера, Вашингтон готов к диалогу с Тегераном, однако важно, чтобы он не закончился ничем.

Я сказал своим людям некоторое время назад, пока они собирались к отъезду: «Нет, вы не станете совершать 18-часовой перелет, чтобы туда добраться. У нас на руках все карты», — сказал Трамп.

Ранее Центральный штаб иранского военного командования «Хатам аль-Анбия» сообщил, что Вооруженные силы Ирана дадут ответ в случае продолжения блокады республики со стороны США. По данным ведомства, обороноспособность Ирана возросла и страна способна нанести Соединенным Штатам и Израилю еще больший урон.

Кроме того, журналистка New York Post Кейтлин Дорнбос сообщила, что иранская делегация приняла решение покинуть Исламабад в субботу, 25 апреля. Представители Исламской Республики так и не провели встречу с американскими переговорщиками.