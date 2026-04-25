Критики Израиля могут лишиться грин-карты

NYT: критика Израиля может стать поводом для отказа в выдаче грин-карты

Служба гражданства и иммиграции США может отказать в выдаче грин-карты, если проситель критиковал Израиль, участвовал в пропалестинских протестах или осквернил американский флаг, сообщила The New York Times. В распоряжении газеты оказалась внутренняя документация Министерства внутренней безопасности США.

Согласно данным, американская администрация включила критику Израиля в список «потенциально дисквалифицирующих факторов» при рассмотрении заявлений на получение грин-карты. В методичках для сотрудников ведомства в качестве примеров приводятся публикации в соцсетях с призывом «прекратить израильский террор в Палестине» и изображение перечеркнутого флага Израиля. Выдавать грин-карты также не рекомендуется и лицам, которые в прошлом одобряли, продвигали или поддерживали антиамериканские взгляды.

Ранее политолог-американист Малек Дудаков выразил мнение, что победа демократической партии на выборах 2028 года негативно скажется на отношениях между США и Израилем. Кроме того, по его словам, многие американцы уже выражают поддержку палестинцам, а не израильтянам.

