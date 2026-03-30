30 марта 2026 в 18:01

Названо условие, при котором отношения США и Израиля могут испортиться

Политолог Дудаков: победа демократов в 2028 году охладит отношения США и Израиля

Победа демократической партии на выборах 2028 года негативно скажется на отношениях между США и Израилем, заявил NEWS.ru политолог-американист Малек Дудаков. Кроме того, по его словам, многие американцы уже выражают поддержку палестинцам, а не израильтянам.

Сейчас антивоенная повестка играет важную роль. Если демократы побеждают на выборах в Конгресс в этом году и потом берут президентское кресло в 2028 году, я думаю, что отношения с Израилем будут серьезно пересмотрены, и их ждет тренд на охлаждение. Израильское лобби очень активно проявляет себя в американской политике. Лоббистских структур у израильтян очень много, и самая большая и известная из них — это AIPAC, Американо-израильский комитет общественных связей. Каждый электоральный цикл они тратят сотни миллионов долларов на то, чтобы поддерживать произраильских кандидатов и выносить на выборах антиизраильских, — поделился Дудаков.

Он подчеркнул, что на сегодняшний день в американском обществе заметно ухудшение отношения к Израилю. Таким образом, по словам политолога, независимо от объема финансовой поддержки Тель-Авива, становится все труднее продвигать произраильскую позицию внутри Соединенных Штатов.

Как раз в преддверии войны [с Ираном] вышел опрос агентства Gallup, который показал, что впервые в истории большинство американцев симпатизирует палестинцам, а не израильтянам. То есть видно, что коренной перелом в отношении к Израилю уже произошел в США, а сейчас на фоне войны отношение к Израилю только ухудшится. Сейчас израильское лобби активно продвигает свои интересы через христианских сионистов, которые есть в команде [Дональда] Трампа (президент США. — NEWS.ru), вроде того же Пита Хегсета (министр войны США. — NEWS.ru). Но они на самом деле сжигают весь свой политический капитал в рамках этой бессмысленной войны с Ираном, — резюмировал Дудаков.

Ранее начальник Генерального штаба Израиля генерал-лейтенант Эяль Замир заявил о сложной ситуации с нехваткой личного состава. По его словам, если проблему не решить в ближайшее время, армия может столкнуться с серьезными трудностями.

Максим Кирсанов
Софья Якимова
