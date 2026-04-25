Американист ответил, как выборы в конгресс отразятся на карьере Трампа Американист Дудаков: выборы в конгресс ослабят влияние Трампа

Предстоящие выборы в конгресс ослабят влияние президента США Дональда Трампа, заявил NEWS.ru политолог-американист Малек Дудаков. По его словам, с большей долей вероятности победу одержит демократическая партия, что не даст главе Белого дома оказывать прежнее давление на Европу и НАТО.

Остается буквально несколько месяцев до выборов в конгресс, и на них, судя по всему, победят демократы. После чего уже Трамп превращается в хромую утку — ему будет не до Европы. Поэтому здесь можно констатировать, что навязать какое-то серьезное противостояние с НАТО Трамп пока что не смог, — заявил он.

Американист отметил, что стратегия Трампа по поддержке правых евроскептиков в Европе потерпела неудачу. По его словам, план президента США по нанесению критического урона Европе также не удался.

Ранее Дудаков заявил, что отсутствие президента США Дональда Трампа на саммите G7 станет символом протеста. По его словам, вероятное игнорирование собрания будет связано с бездействием западных партнеров в противостоянии с Ираном.