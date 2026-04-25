25 апреля 2026 в 17:55

Гендиректора «Эксмо» вызвали к следователю 27 апреля

Евгений Капьев
Следственный комитет России обязал гендиректора издательства «Эксмо» Евгения Капьева и нескольких сотрудников издательства явиться к следователю в понедельник, 27 апреля, сообщили ТАСС в пресс-службе издательства. Топ-менеджеров задержали в Москве 21 апреля, а спустя два дня отпустили под обязательство о явке.

Они в статусе свидетелей, дома. Обязательства по явке в понедельник, — говорится в сообщении.

Ранее генеральный директор издательства «Эксмо» решил временно воздержаться от комментариев после задержания. Он впервые вышел на связь и сообщил об этом в своем Telegram-канале, где также разместил рейтинг «Что читает Москва?» за период с 13 по 19 апреля.

До этого появлялась информация о том, что Следственный комитет начал проверку в отношении руководства «Эксмо» на предмет возможной причастности к коррупционным схемам. Речь идет о вероятном получении взяток от бывших сотрудников издательства Popcorn Books.

В свое время издательство «Эксмо» опровергло сообщения о якобы изъятии тиражей книг с ЛГБТ-контентом (движение признано в РФ экстремистским, деятельность запрещена). В компании заявили, что подобные сведения не соответствуют действительности. Там уточнили, что анализ выпускаемой продукции проводится с учетом изменений законодательства и по различным критериям.

ЛЕНТА НОВОСТЕЙ
Террорист из «Крокуса» признался в извращенных «увлечениях»
Киев перебросил привилегированную роту охраны ВСУ к Новодмитровке
Трамп отменил поездку Уиткоффа и Кушнера в Пакистан
Рыбаки перевернулись на лодке и пропали в российском регионе
Синоптики пообещали москвичам траву в мае
От +18 до 0: как будет меняться температура в Москве в середине сентября
«Пихают за щеки»: жена Сафонова поставила на место нагрубившего мужу фаната
«Зимовавший» на реке теплоход внезапно пошел ко дну
Огромный крокодил напал на 20-летнего молодого человека
В канализационном люке нашли тело на северо-востоке Москвы
Неизвестные «угнали» целый танкер у берегов Сомали
Нападение на журналиста в Мытищах обернулось уголовным делом
В Госдуме ответили, почему Румыния обвиняет Россию в запуске дрона
Критики Израиля могут лишиться грин-карты
Юрист раскрыл, как поделят наследство Алексея Пиманова
Москвич на дорогущей иномарке снес забор исторической усадьбы
Оползни в Дагестане разрушили три частных дома
«Чувствую себя преданным»: Карлсон осудил Трампа за войну против Ирана
«Выбегали в трусах»: екатеринбуржцы описали первые секунды после атаки БПЛА
Назван весомый аргумент в пользу обязательного теста ДНК в роддомах
Дальше
Самое популярное
Выпавшая из окна школы в Калининграде восьмиклассница скончалась
Регионы

Выпавшая из окна школы в Калининграде восьмиклассница скончалась

Забудьте о розах и флоксах: этот многолетник цветет все лето и зимует при −40°C без укрытия
Общество

Забудьте о розах и флоксах: этот многолетник цветет все лето и зимует при −40°C без укрытия

В России ввели ГОСТ на отопление квартир
Общество

В России ввели ГОСТ на отопление квартир

