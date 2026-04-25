Гендиректора «Эксмо» вызвали к следователю 27 апреля

Следственный комитет России обязал гендиректора издательства «Эксмо» Евгения Капьева и нескольких сотрудников издательства явиться к следователю в понедельник, 27 апреля, сообщили ТАСС в пресс-службе издательства. Топ-менеджеров задержали в Москве 21 апреля, а спустя два дня отпустили под обязательство о явке.

Они в статусе свидетелей, дома. Обязательства по явке в понедельник, — говорится в сообщении.

Ранее генеральный директор издательства «Эксмо» решил временно воздержаться от комментариев после задержания. Он впервые вышел на связь и сообщил об этом в своем Telegram-канале, где также разместил рейтинг «Что читает Москва?» за период с 13 по 19 апреля.

До этого появлялась информация о том, что Следственный комитет начал проверку в отношении руководства «Эксмо» на предмет возможной причастности к коррупционным схемам. Речь идет о вероятном получении взяток от бывших сотрудников издательства Popcorn Books.

В свое время издательство «Эксмо» опровергло сообщения о якобы изъятии тиражей книг с ЛГБТ-контентом (движение признано в РФ экстремистским, деятельность запрещена). В компании заявили, что подобные сведения не соответствуют действительности. Там уточнили, что анализ выпускаемой продукции проводится с учетом изменений законодательства и по различным критериям.