Националисты устроили крупный протест в европейской стране

Крупный протест националистов против наплыва мигрантов прошел в Польше, сообщает РИА Новости со ссылкой на корреспондента. Демонстрации организовала ультраправая партия «Конфедерация польской короны». Отмечается, что в Варшаве собрались несколько сотен человек.

Мы не хотим мультикультурной страны, мы не хотим, выходя из дома, видеть, что мы не являемся белой расой, — сказал один из участников акции.

Во время акции также звучали призывы к смене власти. Кроме того, активисты выступили против присутствия украинских беженцев, а также обвинили Европейский союз в способствовании переселению иностранцев в Польшу.

Ранее полиция Нидерландов применила силу для разгона демонстрации, участники которой выступали против планов по возведению нового центра для приема беженцев в городе Лосдрехт. Протестная акция переросла в ожесточенные столкновения с правоохранителями.

До этого сообщалось, что в 2025 году количество мигрантов в странах ЕС достигло рекордных 64 млн человек. При этом в 2010 году численность мигрантов составляла 40 млн, то есть за 15 лет она выросла на 60%.