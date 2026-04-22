В ЕС зафиксировали невиданное число мигрантов

Количество мигрантов в странах Евросоюза достигло рекордных 64 млн человек в 2025 году, сообщается в отчете благотворительного фонда Rockwool Foundation. Организация определяет мигрантов как лиц, проживающих в государстве, отличном от страны их рождения.

В 2010 году численность мигрантов составляла 40 млн, то есть за 15 лет она выросла на 60%. Только за период с 2024 по 2025 год число мигрантов в ЕС увеличилось примерно на 2,1 млн человек.

Германия остается основной страной назначения для мигрантов. Их численность там выросла с 10 млн в 2010 году до почти 18 млн в 2025 году (прирост около 70%). Франция и Испания получили примерно 9,6 млн и 9,5 млн мигрантов соответственно.

В небольших государствах, таких как Мальта, Кипр и Люксембург, зафиксирован наибольший приток мигрантов в пересчете на население. В Люксембурге мигранты составляют около 52% жителей, на Мальте — 32%, на Кипре — 28%.

Что касается беженцев, Германия принимает их больше всех — около 2,7 млн человек. Это более чем вдвое превышает показатель Польши (около 1 млн). Кипр лидирует по доле беженцев среди населения — 4,8%, за ним следуют Чехия (3,5%) и Германия (3,2%).

Ранее украинские СМИ со ссылкой на демографов сообщали, что страна ежегодно теряет 300 тыс. человек по естественным причинам без учета потерь в зоне боевых действий. В публикации уточнялось, что, даже если все украинцы вернутся домой, это не отменит главного — нация продолжает вымирать.