Конфликт США и ЕС из-за Гренландии
Атака США на Венесуэлу
Специальная военная операция на Украине: мирные переговоры
22 апреля 2026 в 17:26

В ЕС зафиксировали невиданное число мигрантов

Rockwool Foundation: число мигрантов в ЕС достигло рекордных 64 млн человек

Фото: Сергей Петров/NEWS.ru
Подписывайтесь на нас в MAX

Количество мигрантов в странах Евросоюза достигло рекордных 64 млн человек в 2025 году, сообщается в отчете благотворительного фонда Rockwool Foundation. Организация определяет мигрантов как лиц, проживающих в государстве, отличном от страны их рождения.

В 2010 году численность мигрантов составляла 40 млн, то есть за 15 лет она выросла на 60%. Только за период с 2024 по 2025 год число мигрантов в ЕС увеличилось примерно на 2,1 млн человек.

Германия остается основной страной назначения для мигрантов. Их численность там выросла с 10 млн в 2010 году до почти 18 млн в 2025 году (прирост около 70%). Франция и Испания получили примерно 9,6 млн и 9,5 млн мигрантов соответственно.

В небольших государствах, таких как Мальта, Кипр и Люксембург, зафиксирован наибольший приток мигрантов в пересчете на население. В Люксембурге мигранты составляют около 52% жителей, на Мальте — 32%, на Кипре — 28%.

Что касается беженцев, Германия принимает их больше всех — около 2,7 млн человек. Это более чем вдвое превышает показатель Польши (около 1 млн). Кипр лидирует по доле беженцев среди населения — 4,8%, за ним следуют Чехия (3,5%) и Германия (3,2%).

Ранее украинские СМИ со ссылкой на демографов сообщали, что страна ежегодно теряет 300 тыс. человек по естественным причинам без учета потерь в зоне боевых действий. В публикации уточнялось, что, даже если все украинцы вернутся домой, это не отменит главного — нация продолжает вымирать.

Европа
мигранты
Германия
Евросоюз
ЛЕНТА НОВОСТЕЙ
Россиян предупредили о штрафах за подвески и игрушки в машине
Forbes назвал самого богатого россиянина в 2026 году
Раскрыты подробности о погибших при атаке ВСУ на Самарскую область
Биолог перечислила продукты, которые могут сделать счастливее
Стало известно, сколько беспилотников сбили над Ростовской областью за ночь
Запад шокирован оттоком жителей Украины из страны
Турэксперт рассказал о нескольких полезных секретах с багажом
Украинцы в Польше придумали схему обмана с арендой жилья
Россиянам дали совет, как восстановиться после переработок
Россиян предупредили о хитрых схемах мошенничества с «горящими турами»
SHOT сообщил, что в Самаре беспилотник врезался в жилой дом
Прокуратура Парижа отказалась говорить об ордере на Дурова
Депутат предложил способ снизить заболеваемость туберкулезом
Очевидцы сообщили о мощных взрывах в Самарской области
Юрист рассказал, как защититься от «схемы Долиной»
Сорвали контрнаступление ВСУ в Запорожье: успехи ВС РФ к утру 23 апреля
ОЭС репетируют сценарии блокады и захвата Калининграда
Посла Украины в Польше предложили объявить персоной нон грата
Атаки ВСУ на Россию: какие регионы оказались в опасности ночью 23 апреля
Спасатели нашли тело ливанской журналистки, погибшей при атаке Израиля
Дальше
Самое популярное
Пачка творога и ложка манки — через 20 минут на столе нежные «ушки»: в разы вкуснее магазинных
Общество

Пачка творога и ложка манки — через 20 минут на столе нежные «ушки»: в разы вкуснее магазинных

Пачка творога и ложка ванили — через 20 минут на столе нежные «косынки»: мягче пуха и вкуснее бисквита
Общество

Пачка творога и ложка ванили — через 20 минут на столе нежные «косынки»: мягче пуха и вкуснее бисквита

3 запеканки на завтрак, обед и ужин: с творогом, картофелем и капустой
Семья и жизнь

3 запеканки на завтрак, обед и ужин: с творогом, картофелем и капустой

Используя сайт news.ru, вы соглашаетесь с использованием файлов cookie, в порядке, описанном в Политике обработки персональных данных.