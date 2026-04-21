21 апреля 2026 в 10:51

Раскрыта реальная скорость вымирания Украины

Украина теряет 300 тыс. человек в год по естественным причинам

Фото: David Young/dpa/Global Look Press
Украина ежегодно теряет 300 тыс. человек по естественным причинам без учета потерь в зоне боевых действий, пишет «24 канал» со ссылкой на демографов. В публикации уточняется, что, даже если все украинцы вернутся домой, это не отменит главного — нация продолжает вымирать.

Каждый год в стране умирает от 450 до 500 тыс. человек, а рождается всего 200–250 тыс. В 2025 году, по данным экспертов, на свет появилось лишь 170–180 тыс. украинцев. Получается, что на одного родившегося приходится трое умерших.

Мэр Харькова Игорь Терехов заявил об острой нехватке рабочих рук. В офисе президента также поднимали эту проблему и предлагали решать ее за счет трудовых мигрантов из Африки и других государств.

Ранее бывший премьер-министр Украины Николай Азаров обратил внимание на то, что президент Украины Владимир Зеленский не предпринимает усилий для сохранения населения страны и лишь усугубляет проблемы с демографией. По словам политика, Киев терял оружие и технику, но вновь приобретал, а с человеческими ресурсами все сложнее.

