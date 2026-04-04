Президент Украины Владимир Зеленский не предпринимает усилий для сохранения населения страны и лишь усугубляет проблемы с демографией, заявил бывший премьер-министр страны Николай Азаров в Telegram-канале. По словам политика, Киев терял оружие и технику, но вновь приобретал, а с человеческими ресурсами все сложнее.

Вооружение — железо. Его киевский режим терял, а затем его снова поставляли в огромных количествах. А вот людей-то не накуешь так, как можно наковать железо. Чтобы человеку вырасти, понадобится минимум 20 лет. Тем более при таком демографическом кризисе, который сейчас наблюдается в Украине. Вероятно, Зеленскому это невдомек, — считает Азаров.

Ранее глава крымского парламента Владимир Константинов заявил, что Зеленский не намерен выводить украинские войска из Донбасса, поскольку заинтересован в продолжении конфликта и коррупционных схемах. По его словам, в них участвует целая группа высокопоставленных европейских чиновников, влияние которых президент не может игнорировать.