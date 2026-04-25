Юрист раскрыл, как поделят наследство Алексея Пиманова

Раздел имущества продюсера и телеведущего Алексея Пиманова может затронуть всех трех его бывших жен, если имущество не было поделено после предыдущих разводов, рассказал юрист Александр Хаминский. По его словам, которые приводит aif.ru, если завещание есть — наследство распределят согласно ему, однако несовершеннолетние дети или нетрудоспособные иждивенцы (например, пожилые родители) имеют право на обязательную долю, пояснил эксперт.

У него три периода брака, и в каждом из этих периодов жены вправе претендовать на долю в совместно нажитом имуществе, и эта доля может быть исключена из того имущества, которое будет подлежать наследованию, — объяснил юрист.

Из открытых источников известно, что Пиманов оставил недвижимость в Москве и интеллектуальные права на теле- и кинопроекты. Коттедж в Можайском районе, где он жил с Ольгой Погодиной, оказался ее добрачным имуществом. А загородный дом в Подмосковье был построен в браке со второй женой Валентиной Ждановой и остался ей после развода.

Пиманова не стало 23 апреля. Ему было 64 года. По предварительной информации, у него не выдержало сердце. Президент России Владимир Путин выразил соболезнования в связи со смертью телеведущего.