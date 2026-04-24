Отдельно ничего не жарю, все делаю сразу в кастрюле — 20 минут и обед готов: сырный суп с колбасками

Сырный суп с колбасками — это сытное и ароматное блюдо, которое готовится в одной кастрюле без лишней посуды. Ничего отдельно жарить не нужно, и результат всегда отличный.

Для приготовления вам понадобится: 4–5 картофелин, 2 луковицы, 1 морковь, 200 г любых копченых колбасок, 2 плавленых сырка (по 100 г), соль, перец, зелень (укроп, петрушка), растительное масло.

Рецепт: в кастрюле разогрейте масло, обжарьте мелко нарезанный лук и тертую морковь 5 минут. Колбаски нарежьте кружочками, добавьте к овощам, обжаривайте 2–3 минуты. Картофель нарежьте кубиками, добавьте в кастрюлю. Залейте 1,5–2 литрами воды, посолите, поперчите. Варите до готовности картофеля (15–20 минут).

Плавленый сыр натрите на мелкой терке или нарежьте кубиками, добавьте в суп, перемешивайте до полного растворения. Прогрейте 2–3 минуты, не доводя до кипения. Подавайте горячим, посыпав рубленой зеленью.

Ранее стало известно, как приготовить фриттату по-домашнему — картофель под яйцами.