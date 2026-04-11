Вместо обычной яичницы на завтрак готовлю картофель под яйцами: фриттата по-домашнему

Фриттата по-домашнему — это сытный и красивый завтрак, который превращает обычную яичницу в блюдо итальянской кухни. Нежный картофель, обжаренный до золотистой корочки, залитый яичной смесью, создает неповторимый вкус.

Для приготовления понадобится: 3–4 вареных картофелины, 5 яиц, 50 г твердого сыра, 50 мл молока, 1 луковица, соль, перец, зелень (укроп, петрушка).

Рецепт: вареный картофель нарежьте кружочками или кубиками. Лук мелко нарежьте. На сковороде разогрейте масло, обжарьте лук до прозрачности, добавьте картофель и жарьте до румяной корочки. Яйца взбейте с молоком, солью и перцем, добавьте рубленую зелень. Залейте яичной смесью картофель, убавьте огонь до минимума, накройте крышкой и готовьте 5–7 минут до схватывания краев.

Сверху посыпьте тертым сыром и поставьте под крышку еще на 2–3 минуты до расплавления сыра. Подавайте горячей, разрезав на порционные куски.

