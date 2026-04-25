Джабаров: Россия может согласиться на переговоры с Украиной в Азербайджане

Первый замглавы комитета Совфеда по международным делам Владимир Джабаров в беседе с изданием «Подъем» допустил, что российская делегация может поехать в Азербайджан на переговоры с Украиной. Он отметил, что отношения между Москвой и Баку хорошие.

Нормальное место, у нас хорошие отношения сейчас с Азербайджаном. Если Азербайджан готов обеспечить безопасность всем участникам переговоров, я думаю, что наши участники переговорной группы могут приехать в Азербайджан спокойно, — сказал Джабаров.

В то же время депутат указал, что слова украинского президента Владимира Зеленского о готовности к трехсторонним переговорам с РФ и США в Азербайджане могут быть уловкой. Джабаров добавил, что Зеленский не настроен на диалог, и напомнил, что тот постоянно меняет место проведения встречи по Украине и состав делегации.

Ранее президент Украины после встречи с азербайджанским лидером Ильхамом Алиевым в Габале заявил, что Киев готов к проведению следующего этапа переговоров с РФ в республике при согласии российской стороны. До этого начальник Главного разведывательного управления Генштаба ВС РФ адмирал Игорь Костюков сообщил, что трехсторонние переговоры между Россией, Украиной и США пока не ведутся.