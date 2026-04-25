Конфликт США и ЕС из-за Гренландии
Атака США на Венесуэлу
Специальная военная операция на Украине: мирные переговоры
25 апреля 2026 в 13:06

Зеленский заявил, что Украина готова к переговорам с Россией в Азербайджане

Владимир Зеленский Владимир Зеленский Фото: PRESIDENT OF UKRAINE/IMAGO/Global Look Press
Подписывайтесь на нас в MAX

Президент Украины Владимир Зеленский после встречи с азербайджанским лидером Ильхамом Алиевым в Габале заявил, что Киев готов к проведению следующего этапа переговоров с РФ в республике при согласии российской стороны. По его словам, Украина не против возобновления трехстороннего переговорного формата, передает Report.

Мы сообщили президенту Азербайджана, что готовы к трехсторонним переговорам. Такие встречи уже проходили в Турции, затем — в Швейцарии с участием американских партнеров. Разумеется, при готовности России <...> мы готовы в ближайшее время провести такие переговоры в Азербайджане, — заявил Зеленский.

Ранее начальник Главного разведывательного управления Генштаба ВС РФ адмирал Игорь Костюков сообщил, что трехсторонние переговоры между Россией, Украиной и США пока не ведутся. По его словам, на данный момент процесс «заморожен».

До этого президент Турции Тайип Эрдоган на встрече с генеральным секретарем НАТО Марком Рютте заявил, что Анкара прикладывает усилия для возобновления переговоров между Москвой и Киевом. Глава государства пояснил, что страна хочет добиться начала диалога на высшем уровне.

Европа
Россия
Украина
Азербайджан
Ильхам Алиев
Владимир Зеленский
ЛЕНТА НОВОСТЕЙ
Стало известно о судьбе пострадавших при атаке БПЛА в Екатеринбурге
«Призрачный» волк вызвал переполох в одной стране
80 лет со дня рождения Жириновского: яркие кадры из жизни политика
В Бурятии допросили выжившего при сходе лавины туриста
Гладков назвал число пострадавших при атаке дронов на Белгородскую область
Поиски Усольцевых: последние новости 25 апреля, кадры с тайги, новые детали
В Якутии простились с Героем России
Захарова сравнила Зеленского и Дудаева
На северо-востоке Москвы загорелись балконы
«Это противоестественно»: бывший шеф-повар Роналду раскрыл секрет его диеты
Удар по Екатеринбургу, смерть женщины: как ВСУ атакуют Россию 25 апреля
Перед ЕС замаячил новый кредит для Украины на десятки миллиардов евро
ПВО сбила более 40 беспилотников над Россией за шесть часов
Названа необходимая для восстановления Украины сумма
Telegram начал «убивать» батареи iPhone
Володин почтил память советских воинов, сражавшихся за освобождение Кореи
Землетрясение магнитудой 5,5 зафиксировали в российском регионе
В США раскрыли масштаб обвала рынка жилья
В России подготовили обновленный ГОСТ на вейпы
Названа причина стрельбы полицейских в Киеве
Дальше
Самое популярное
Выпавшая из окна школы в Калининграде восьмиклассница скончалась
Забудьте о розах и флоксах: этот многолетник цветет все лето и зимует при −40°C без укрытия
В России ввели ГОСТ на отопление квартир
Используя сайт news.ru, вы соглашаетесь с использованием файлов cookie, в порядке, описанном в Политике обработки персональных данных.