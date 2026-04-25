Зеленский заявил, что Украина готова к переговорам с Россией в Азербайджане

Президент Украины Владимир Зеленский после встречи с азербайджанским лидером Ильхамом Алиевым в Габале заявил, что Киев готов к проведению следующего этапа переговоров с РФ в республике при согласии российской стороны. По его словам, Украина не против возобновления трехстороннего переговорного формата, передает Report.

Мы сообщили президенту Азербайджана, что готовы к трехсторонним переговорам. Такие встречи уже проходили в Турции, затем — в Швейцарии с участием американских партнеров. Разумеется, при готовности России <...> мы готовы в ближайшее время провести такие переговоры в Азербайджане, — заявил Зеленский.

Ранее начальник Главного разведывательного управления Генштаба ВС РФ адмирал Игорь Костюков сообщил, что трехсторонние переговоры между Россией, Украиной и США пока не ведутся. По его словам, на данный момент процесс «заморожен».

До этого президент Турции Тайип Эрдоган на встрече с генеральным секретарем НАТО Марком Рютте заявил, что Анкара прикладывает усилия для возобновления переговоров между Москвой и Киевом. Глава государства пояснил, что страна хочет добиться начала диалога на высшем уровне.