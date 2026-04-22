Глава ГРУ рассказал, на каком этапе сейчас переговоры РФ, Украины и США Глава ГРУ Костюков: переговоры между РФ, США и Украиной пока не ведутся

Трехсторонние переговоры между Россией, Украиной и США пока не ведутся, заявил ИС «Вести» начальник Главного разведывательного управления Генштаба ВС РФ адмирал Игорь Костюков. По его словам, процесс «заморожен».

Пока ничего, заморожен, — сказал он.

Ранее президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган во время телефонных разговоров с партнерами с Запада заявил о необходимости скорее возобновить переговоры по Украине. По информации источников, он также призывает сохранять открытыми дипломатические каналы.

Глава МИД РФ Сергей Лавров в свою очередь сообщил, что Россия позитивно воспринимает идею возобновления переговоров по украинскому вопросу в Стамбуле. Министр подчеркнул, что сейчас эта тема не является для Москвы первостепенной.

Также глава украинского МИД Андрей Сибига заявил, что Киев обратился к Анкаре с просьбой организовать переговоры с РФ на высшем уровне. По его словам, речь шла о встрече президентов Владимира Путина и Владимира Зеленского. При этом украинский политик заявил, что не готов к очным переговорам с лидером РФ в Киеве или Москве.