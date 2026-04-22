Бенефициары компании «ТГК-14» украли миллиарды и «шиковали» в ОАЭ и Испании

МВД завершило расследование дела против совладельцев и руководителей «Территориальной генерирующей компании № 14» Константина Люльчева и Виктора Мясника, передает «Коммерсант». Организация является ведущим производителем и поставщиком электрической и тепловой энергии на территории Забайкальского края и Республики Бурятия.

По версии следствия, Мясник и Люльчев похитили около 4,5 млрд рублей и легализовали средства через выплаты премий, зарплат и дивидендов. Фигурантам вменяют растрату и отмывание в особо крупном размере.

Как пишет издание, фигуранты действовали через подконтрольное АО «Дальневосточная управляющая компания» (ДУК). Через нее оформлялись займы, поручительства и фиктивные услуги, за счет которых деньги выводились из энергокомпании. Так, например, «ТГК-14» перечисляла значительные суммы ДУК за аренду офиса в Москве, хотя у ДУК не было даже сотрудников.

Как установили следователи, каждый из бенефициаров «ТГК-14» легализовал более 1 млрд рублей из похищенных средств. По данным силовиков, фигуранты вели роскошный образ жизни: владели недвижимостью в ОАЭ и Испании, а также автомобилями Rolls-Royce.

