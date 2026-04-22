22 апреля 2026 в 10:56

Украина попросила одну страну организовать переговоры Путина и Зеленского

Украина обратилась к Турции с просьбой организовать переговоры Москвы и Киева на высшем уровне, заявил глава украинского МИД Андрей Сибига. По его словам, которые передает Reuters, речь идет о встрече президента России Владимира Путина и главы Украины Владимира Зеленского.

Ранее Зеленский заявил, что готов встретиться с российским лидером в США, Европе или на Ближнем Востоке. Он отмечал, что не готов к очным переговорам со своим коллегой в Киеве или Москве.

До этого посол по особым поручениям МИД России Родион Мирошник заявил, что Россия готова возобновить переговоры по Украине и не будет создавать препятствий с собственной стороны. По его словам, сроки диалога зависят от того, кого США назначат для участия в переговорах с Ираном.

Также пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков подчеркивал, что Москва надеется на более активное внимание американской стороны к урегулированию ситуации вокруг Украины. По его словам, в Кремле ожидают возобновления консультаций в трехстороннем формате.

В Госдуме ответили, почему Киев не получит ни копейки из кредитных €90 млрд
Две сотни туристов застряли на горе из-за полиции
В России взлетел спрос на путешествия в эстетике советской эпохи
ЕС и Европейский инвестиционный банк решили дать Украине €600 млн
В Калининграде восьмиклассница выпала из окна во время урока
Пользователям МАКС рассказали о новой увлекательной функции
Мединский отреагировал на проверку книги «Вредные советы»
Likee запускает «Фест Красоты 2026»
«Мы прорвали блокаду»: Венгрия одержала победу в противостоянии с Украиной
В Госдуме забили тревогу из-за состояния каждого второго российского лифта
Российский аналог Telegram подал жалобу на Apple в ФАС
Юрист напомнил, в каких случаях банк может изъять машину
Операцию по спасению лисы устроили сотрудники предприятия в Ленобласти
Хозяйка пса-заложника из Петербурга исчезла вместе с ребенком
Патриарх Кирилл сообщил о зверских нападениях на христиан в двух странах
Политолог ответил, стоит ли ожидать представителей США на параде Победы
Белый дом составил список ослушников НАТО
Профессор рассказала о пользе иммунопрофилактики
Тело мужчины обнаружили на берегу Москвы-реки
Подросток убил туристку статуей
Дальше
Самое популярное
Пачка творога и ложка манки — через 20 минут на столе нежные «ушки»: в разы вкуснее магазинных
Общество

Пачка творога и ложка манки — через 20 минут на столе нежные «ушки»: в разы вкуснее магазинных

Шоу «Маска», сезон 7, выпуск 11: кто снял маску 19 апреля, кто остался
Общество

Шоу «Маска», сезон 7, выпуск 11: кто снял маску 19 апреля, кто остался

Домашние конфеты «Коровка» за 30 минут — беру сметану и масло: вкуснее магазинных и без химии
Общество

Домашние конфеты «Коровка» за 30 минут — беру сметану и масло: вкуснее магазинных и без химии

