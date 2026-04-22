Украина попросила одну страну организовать переговоры Путина и Зеленского Киев обратился к Турции с просьбой организовать переговоры Путина и Зеленского

Украина обратилась к Турции с просьбой организовать переговоры Москвы и Киева на высшем уровне, заявил глава украинского МИД Андрей Сибига. По его словам, которые передает Reuters, речь идет о встрече президента России Владимира Путина и главы Украины Владимира Зеленского.

Ранее Зеленский заявил, что готов встретиться с российским лидером в США, Европе или на Ближнем Востоке. Он отмечал, что не готов к очным переговорам со своим коллегой в Киеве или Москве.

До этого посол по особым поручениям МИД России Родион Мирошник заявил, что Россия готова возобновить переговоры по Украине и не будет создавать препятствий с собственной стороны. По его словам, сроки диалога зависят от того, кого США назначат для участия в переговорах с Ираном.

Также пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков подчеркивал, что Москва надеется на более активное внимание американской стороны к урегулированию ситуации вокруг Украины. По его словам, в Кремле ожидают возобновления консультаций в трехстороннем формате.