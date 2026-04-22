Подразделения ПВО пресекли атаку на российский регион Богомаз: над Брянской областью сбили один украинский дрон

Над Брянской областью уничтожили один украинский дрон самолетного типа, сообщил губернатор региона Александр Богомаз в Telegram-канале. По его словам, никто из жителей не пострадал.

Ранее Богомаз сообщал, что над территорией Брянской области средства противовоздушной обороны сбили 11 вражеских беспилотных летательных аппаратов самолетного типа. Обошлось без пострадавших и жертв, уточнил губернатор.

До этого украинские беспилотники атаковали гражданские автомобили и автовышку в Херсонской области. Глава Каховского муниципального округа Павел Филипчук уточнил, что атаки произошли в нескольких населенных пунктах. Возле села Раздольного БПЛА противника повредил автовышку районной эксплуатационной службы. В этом же селе беспилотник атаковал гражданский микроавтобус. В селе Цукуры дрон упал рядом с магазином и повредил колеса машины, которая развозит хлеб.