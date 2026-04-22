ВСУ ударили дронами по гражданским машинам и автовышке Дроны ВСУ атаковали гражданские машины и автовышку в Херсонской области

Украинские беспилотники атаковали гражданские автомобили и автовышку в Херсонской области, сообщил глава Каховского муниципального округа Павел Филипчук. По его словам, атаки произошли в нескольких населенных пунктах.

Возле села Раздольного БПЛА противника повредил автовышку районной эксплуатационной службы. В этом же селе беспилотник атаковал гражданский микроавтобус. В селе Цукуры дрон упал рядом с магазином, повредил колеса машины, которая развозит хлеб. Кроме того, по словам Филипчука, на дороге между Каменкой и Коробками дрон атаковал «Газель» с продуктами.

В районе села Коробки под обстрел попал микроавтобус «Почта Херсон». Водитель и пассажир получили легкие ранения, медицинская помощь была оказана на месте. На дороге между Раздольным и Каховкой ударили по трактору и легковому автомобилю. Информация о пострадавших уточняется, — написал он.

Ранее в селе Курковичи Брянской области местная жительница наступила на мину «Лепесток» и скончалась. Глава региона Александр Богомаз выразил соболезнования родным и близким, а также пообещал материальную помощь от государства.