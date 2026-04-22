22 апреля 2026 в 19:27

ВСУ ударили дронами по гражданским машинам и автовышке

Дроны ВСУ атаковали гражданские машины и автовышку в Херсонской области

Фото: Сергей Булкин/NEWS.ru
Украинские беспилотники атаковали гражданские автомобили и автовышку в Херсонской области, сообщил глава Каховского муниципального округа Павел Филипчук. По его словам, атаки произошли в нескольких населенных пунктах.

Возле села Раздольного БПЛА противника повредил автовышку районной эксплуатационной службы. В этом же селе беспилотник атаковал гражданский микроавтобус. В селе Цукуры дрон упал рядом с магазином, повредил колеса машины, которая развозит хлеб. Кроме того, по словам Филипчука, на дороге между Каменкой и Коробками дрон атаковал «Газель» с продуктами.

В районе села Коробки под обстрел попал микроавтобус «Почта Херсон». Водитель и пассажир получили легкие ранения, медицинская помощь была оказана на месте. На дороге между Раздольным и Каховкой ударили по трактору и легковому автомобилю. Информация о пострадавших уточняется, — написал он.

Ранее в селе Курковичи Брянской области местная жительница наступила на мину «Лепесток» и скончалась. Глава региона Александр Богомаз выразил соболезнования родным и близким, а также пообещал материальную помощь от государства.

ЛЕНТА НОВОСТЕЙ
В Самарской области развернули оперативный штаб после новой атаки БПЛА
Россиянина госпитализировали после падения обломков БПЛА на крышу дома
Россиян предупредили о штрафах за подвески и игрушки в машине
Forbes назвал самого богатого россиянина в 2026 году
Раскрыты подробности о погибших при атаке ВСУ на Самарскую область
Биолог перечислила продукты, которые могут сделать счастливее
Стало известно, сколько беспилотников сбили над Ростовской областью за ночь
Запад шокирован оттоком жителей Украины из страны
Турэксперт рассказал о нескольких полезных секретах с багажом
Украинцы в Польше придумали схему обмана с арендой жилья
Россиянам дали совет, как восстановиться после переработок
Россиян предупредили о хитрых схемах мошенничества с «горящими турами»
SHOT сообщил, что в Самаре беспилотник врезался в жилой дом
Прокуратура Парижа отказалась говорить об ордере на Дурова
Депутат предложил способ снизить заболеваемость туберкулезом
Очевидцы сообщили о мощных взрывах в Самарской области
Юрист рассказал, как защититься от «схемы Долиной»
Сорвали контрнаступление ВСУ в Запорожье: успехи ВС РФ к утру 23 апреля
ОЭС репетируют сценарии блокады и захвата Калининграда
Посла Украины в Польше предложили объявить персоной нон грата
Дальше
Самое популярное
Пачка творога и ложка манки — через 20 минут на столе нежные «ушки»: в разы вкуснее магазинных
Общество

Пачка творога и ложка манки — через 20 минут на столе нежные «ушки»: в разы вкуснее магазинных

Пачка творога и ложка ванили — через 20 минут на столе нежные «косынки»: мягче пуха и вкуснее бисквита
Общество

Пачка творога и ложка ванили — через 20 минут на столе нежные «косынки»: мягче пуха и вкуснее бисквита

3 запеканки на завтрак, обед и ужин: с творогом, картофелем и капустой
Семья и жизнь

3 запеканки на завтрак, обед и ужин: с творогом, картофелем и капустой

