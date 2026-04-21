Россиянка наступила на мину «Лепесток» и погибла Жительница Брянской области наступила на мину и погибла

В селе Курковичи Брянской области местная жительница наступила на мину «Лепесток» и скончалась, написал в Telegram-канале глава региона Александр Богомаз. Он выразил соболезнования родным и близким, пообещав материальную помощь от государства.

В селе Курковичи Стародубского муниципального округа мирная жительница наступила на мину «Лепесток». В результате террористических действий укронацистов женщина, к сожалению, погибла, — написал Богомаз.

Ранее губернатор Краснодарского края Вениамин Кондратьев сообщил, что в Туапсе в результате атаки беспилотников на жилые дома погибли двое детей в возрасте 5 и 14 лет. По его словам, еще двое взрослых получили ранения и были госпитализированы.

До этого житель Каменки-Днепровской в Запорожской области стал жертвой атаки дрона. Как заявил губернатор Евгений Балицкий, пострадавшему потребовалась медицинская помощь. В результате падения фрагментов дрона загорелась кровля здания приемного покоя ГБУЗ «Каменско-Днепровская ЦРБ».

Кроме того, Вооруженные силы Украины атаковали с помощью дрона-камикадзе село Алешковичи Суземского района Брянской области, рассказал Богомаз. По его словам, в результате удара погиб мирный житель.