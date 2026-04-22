Известный блогер вспомнил, что его поразило после переезда в Россию в 90-е

Блогера Третьякова поразило наличие еды в магазинах после переезда в РФ в 90-е

Известный российский блогер и предприниматель Андрей Третьяков рассказал, что после переезда с семьей в Россию в начале 90-х годов его сильнее всего поразило наличие в свободной продаже продуктов питания. В интервью блогерше Марии Чадиной, опубликованном в соцсети «ВКонтакте», он пояснил, что родился в Армении и его раннее детство пришлось на период распада Советского Союза.

Я помню, я такой радостный был, когда в магазинах просто лежит еда: «Ни фига, еда, ее можно купить!»признался он.

Блогер рассказал, что в республике в то время наблюдались серьезные перебои с продовольствием и продукты выдавались населению строго по карточкам.

Мне 40 лет, я до сих пор помню эти карточки на еду, как они выглядели, — отметил Третьяков.

Ранее посол России во Франции Алексей Мешков сообщил, что посольство РФ в Париже за 2025 год получило 170 заявок от французов на получение российского гражданства. По его словам, как правило, это семьи с детьми, которые бегут от западной пропаганды, которая начала проникать даже в начальные классы.

