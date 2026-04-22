Конфликт США и ЕС из-за Гренландии
Атака США на Венесуэлу
Специальная военная операция на Украине: мирные переговоры
22 апреля 2026 в 21:38

«Поэтому продолжается СВО»: Песков об атаке ВСУ на жилой дом в Сызрани

Песков: атаки ВСУ на мирные объекты показывают террористическую сущность Киева

Подписывайтесь на нас в MAX

Киевские власти проявляют свою террористическую сущность, нанося целенаправленные удары по мирным объектам гражданской инфраструктуры, заявил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков в комментарии Первому каналу. Так он прокомментировал атаку украинских беспилотников на город Сызрань.

Удары по мирным объектам, по объектам гражданской инфраструктуры — это реальность, с которой мы сталкиваемся. И именно поэтому продолжается специальная военная операция, — сказал Песков.

Он подчеркнул, что полное достижение задач СВО должно в конечном счете застраховать Россию от опасности повторения таких террористических проявлений со стороны Украины.

В Сызрани в результате атаки БПЛА ВСУ произошло частичное обрушение подъезда жилого дома. Из-под завалов были извлечены тела женщины и девочки, еще 12 человек пострадали. Двое раненых остаются в больнице в тяжелом состоянии.

Ранее губернатор Самарской области Вячеслав Федорищев заявил, что материальная помощь семьям погибших в Сызрани будет направлена в ближайшее время. Глава региона также пообещал поддержку раненым и тем, чье жилье было повреждено в результате чрезвычайного происшествия.

Используя сайт news.ru, вы соглашаетесь с использованием файлов cookie, в порядке, описанном в Политике обработки персональных данных.