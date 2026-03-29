29 марта 2026 в 21:04

Три БПЛА самолетного типа ликвидировали в небе над Брянской областью

Богомаз сообщил об уничтожении трех БПЛА самолетного типа в Брянской области

Над Брянской областью ликвидировали три украинских дрона самолетного типа, сообщил губернатор региона Александр Богомаз в Telegram-канале. По его словам, никто не пострадал.

Над территорией Брянской области подразделениями ПВО Министерства обороны РФ уничтожены три вражеских БПЛА самолетного типа. Пострадавших и разрушений нет. Работают оперативные и экстренные службы, — уточнил губернатор.

Ранее Богомаз сообщал, что в результате атаки ВСУ в селе Курковичи Стародубского муниципального округа были ранены два человека, их доставили в больницу. Экстренные и оперативные службы работают на месте происшествия.

До этого Telegram-канал SHOT сообщил, что над Брянском прогремели несколько мощных взрывов. По информации канала, системы ПВО отражали атаку украинских дронов. Минобороны РФ и местные власти информацию не комментировали.

Также 26 марта российские средства противовоздушной обороны отразили массированную атаку беспилотников. По информации Минобороны РФ, за два часа над четырьмя регионами страны было уничтожено 36 украинских дронов самолетного типа.

