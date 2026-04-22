22 апреля 2026 в 21:10

Гладков раскрыл число раненных после удара ВСУ по Белгородской области

Гладков: в результате атаки ВСУ пострадали три мирных жителя

Фото: Сергей Булкин/NEWS.ru
Вооруженные силы Украины продолжают атаковать Белгородскую область — в результате ранения получили три мирных жителя, заявил губернатор региона Вячеслав Гладков в Telegram. По его словам, двое из них получили осколочные ранения.

ВСУ продолжают наносить удары по нашему региону. Ранены три мирных жителя. Белгород под массированной атакой беспилотников. В результате падения обломков от сбитого беспилотника ранены двое: у женщины осколочное ранение спины, у мужчины слепое осколочное проникающее ранение ноги, — уточнил Гладков.

По его словам, раненым оказывается медицинская помощь. Также в городскую больницу № 2 обратился мужчина, пострадавший при ударе БПЛА по парковке в селе Никольском Белгородского округа.

Ранее пресс-служба Минобороны РФ сообщила, что силы ПВО с 16:00 до 20:00 мск сбили 10 украинских БПЛА. В ведомстве отметили, что работа проводилась над Брянской, Белгородской и Курской областями.

Также губернатор Брянской области Александр Богомаз сообщил, что над территорией региона средства противовоздушной обороны сбили 11 вражеских беспилотных летательных аппаратов самолетного типа. По информации руководителя области, никто не пострадал.

