Названо число сбитых над Россией за четыре часа БПЛА МО РФ: силы ПВО сбили 10 украинских БПЛА над Брянской и Курской областями

Силы ПВО с 16:00 до 20:00 мск сбили 10 украинских БПЛА, сообщила пресс-служба Минобороны РФ. В ведомстве отметили, что работа проводилась над Брянской, Белгородской и Курской областями.

В период с 16:00 до 20:00 мск дежурными средствами ПВО перехвачены и уничтожены 10 украинских беспилотных летательных аппаратов самолетного типа над территориями Белгородской, Брянской и Курской областей, — информировали в военном ведомстве.

Ранее губернатор Брянской области Александр Богомаз сообщил, что над территорией региона средства противовоздушной обороны сбили 11 вражеских беспилотных летательных аппаратов самолетного типа. По информации руководителя области, никто не пострадал.

До этого сообщалось, что в ночь на 22 апреля в Ростовской области силы противовоздушной обороны перехватили украинские БПЛА. Как отмечал губернатор региона Юрий Слюсарь, беспилотники были уничтожены в Верхнедонском районе. Информация о пострадавших и разрушениях на земле не поступала.

Также силы Черноморского флота уничтожили украинский безэкипажный катер в северо-западной части акватории Черного моря. В Минобороны РФ уточнили, что боевая работа велась в течение последних суток.