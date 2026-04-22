Силы Черноморского флота уничтожили украинский морской дрон

Силы Черноморского флота уничтожили украинский безэкипажный катер в северо-западной части акватории Черного моря, сообщили в Министерстве обороны Российской Федерации. В ведомстве уточнили, что боевая работа велась в течение последних суток.

Ранее Минобороны РФ передало, что силы ПВО за одну ночь сбили 207 украинских беспилотных летательных аппаратов самолетного типа. По данным ведомства, атаки были отражены над Черным и Азовским морями и над территориями Белгородской, Смоленской, Курской, Брянской, Орловской областей, Краснодарского края, Республики Крым.

До этого удар был нанесен по месту разгрузки дронов и военной техники производства стран НАТО в порту Измаила Одесской области. Координатор пророссийского николаевского подполья Сергей Лебедев подчеркнул, что судно с партией вооружения и беспилотников попало под удар. В Минобороны России эту информацию пока не комментировали.